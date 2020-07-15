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В Украине произошел резкий прирост больных COVID-19

10:18
В Украине произошел прирост больных COVID-19 - фото 1
В Украине произошел прирост больных COVID-19

В среду, 15 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом.

Украина вновь продлит карантин – Степанов

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"15 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 55 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 427 летальных, 28 131 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 836 новых случаев. Всего проведено 827 157 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 977 пациентов", - говорится в сообщении.

В Украине произошел резкий прирост больных COVID-19 - фото 202748

Отметим, что сутками ранее в нашей стране было выявлено 638 новых случаев заболевания коронавирусом, что по сравнению с сегодняшними данными позволяет говорить об увеличении суточного количества инфицированных.

Напомним, что…

На данный момент в мире наблюдается довольно непростая эпидемиологическая ситуация. К сожалению, Украина не является исключением из общего правила.

Если ситуация не изменится к лучшему, в некоторых регионах Украины т. н. адаптивный карантин продлится до конца 2021 года.

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