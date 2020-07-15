В Украине произошел резкий прирост больных COVID-19

В Украине произошел прирост больных COVID-19

В среду, 15 июля, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"15 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 55 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 427 летальных, 28 131 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 836 новых случаев. Всего проведено 827 157 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 977 пациентов", - говорится в сообщении.

Отметим, что сутками ранее в нашей стране было выявлено 638 новых случаев заболевания коронавирусом, что по сравнению с сегодняшними данными позволяет говорить об увеличении суточного количества инфицированных.

Напомним, что…

На данный момент в мире наблюдается довольно непростая эпидемиологическая ситуация. К сожалению, Украина не является исключением из общего правила.