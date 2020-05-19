В Украине продолжается спад пандемии COVID-19 - МОЗУ

В Украине продолжается спад пандемии COVID-19 - МОЗУ / DW

Во вторник, 19 мая, отечественный Минздрав обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Согласно данным МОЗУ и СНБО, за прошедшие сутки в Украине выявили 260 новых случаев заражения COVID-19, умерли 13 человек, выздоровели 356 пациентов. Общее количество зараженных от начала эпидемии cоставляет 18 876 человек.

Отметим, что сутками ранее в Украине было зафиксировано 325 новых случаев заражения, что при сравнении с сегодняшними данными позволяет говорить о продолжении спада пандемии COVID-19.

В святи с улучшением эпидемиологической ситуации, 20 мая Кабинет министров Украины проведет заседение об ослаблении карантинных мер в стране. В частности, правительство планирует возобновить работу детских садов, общественного транспорта и отелей.