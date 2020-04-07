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В Украине появилась новая нардеп

21:40
ЦИК признала Юлию Светличную нардепом - фото 1
ЦИК признала Юлию Светличную нардепом

Во вторник, 7 апреля, Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала победительницу промежуточных выборов в Харьковской области Юлию Светличную народным депутатом.

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте ЦИК, в ходе сегодняшнего заседания комиссии ее члены приняли решение о выдаче беспартийной самовыдвиженке мандата.

Довыборы в Харькове: Юля Светличная с триумфом обходит конкурентов

"Во время заседания Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранную на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №179 Светличную Юлию Александровну", - отрапортовали в ЦИК.

Победила политик в ходе голосования, которое прошло 15 марта этого года. Она с большим отрывом обошла всех конкурентов и набрала 77,5% голосов. Правда, в ее пользу сняли свои кандидатуры представительница "Слуги народа" Виктория Алексейчук и соратник Медведчука Александр Диденко.

Второе место заняла кандидат от партии "Европейская солидарность" Виктория Пташник, которая набрала 7,91% голосов. Далее следуют самовыдвиженка Татьяна Егорова-Луценко - 3,03% голосов, самовыдвиженка Яна Светличная - 2,46%, кандидат от ВО "Свобода" Игорь Швайка - 2,19%. Другие кандидаты набрали менее 2% поддержки.

С 2016-го победившая в соответствующем конкурсе Светличная возглавляла Харьковскую ОГА. После смены власти и создания нового Кабмина, министры рекомендовали Зеленскому уволить ее с должности и назначить повторно, что президент и сделал.

Впрочем, в конце прошлого года гарант все же решил сменить губернатора региона и посадил в кресло одного из членов Зе команды Алексея Кучера. Переход последнего и создал вакансию в Верховной Раде, после которой в ЦИК приняли решение назначить промежуточные выборы.

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Юлия Светличная Харьковская область нардеп ЦИК Новости Украина
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