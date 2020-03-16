Довыборы в Харькове: Юля Светличная с триумфом обходит конкурентов

Довыборы в Харькове: Юля Светличная с триумфом обходит конкурентов

В воскресенье, 15 марта, на 179 избирательном округе Харькова состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины. На них с отрывом побеждает Юлия Светличная.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

На данный момент комиссия обработала 55 % протоколов. По предварительным подсчетам в 179 округе лидирует самовидвиженка Юлия Светличная с 73,78%, второе место заняла Виктория Пташник ("Европейская солидарность") - 9,66% , третье - Яна Светличная (2,81%). Прочие кандидаты набрали меньше двух процентов голосов.

Для справки

Юлия Светличная – украинский политик. В госаппарате с 2006 г. В 2012-2014 гг. занимала пост ООО "Дорнит".

С 2014 – замглавы Харьковской ОГА. В апреле 2016 г. получила повышение, став первым замом губернатора. 15 октября того же года возглавила Харьковскую ОГА. На этой должности она пробыла до 2019 г., покуда Кабмин не назначил на ее место Алексея Кучера. В 2020 г. выдвинула свою кандидатуру на промежуточные выборы народного депутата Украины по 179 избирательному округу (Харьков). В ее пользу сняли свои кандидатуры Виктория Алексейчук ("Слуга народа") и Александр Диденко (ОПЗЖ).