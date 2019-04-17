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В Украине подорожает важный тариф

17 апреля, 21:30
В Украине подорожает еще один тариф - фото 1
В Украине подорожает еще один тариф

"Нафтогаз" грозится поднять цену на газ в случае сохранения Положения о возложении специальных обязанностей.

Об этом пишет Украинформ со ссылкой на источники в компании.

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"Цена на газ для розничных поставщиков газа для населения, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей с 1 мая 2019 года поднимается на 15% до уровня 7184,8 грн за 1000 кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение) При этом рыночная цена газа на май, опубликованная по состоянию на 16 апреля Украинской энергетической биржей, составляет 6800 грн за 1000 кубометров с НДС, или на 27% ниже цены, рассчитанной в соответствии с требованиями Кабинета министров"», - заявили в Нафтогазе.

Однако компания утверждает, что без решения Кабмина об отмене Положения о возложении специальных обязанностей она не может уменьшить стоимость газа.

Как заявил "Нафтогаз", 9 апреля 2019 года он обращался к правительству с просьбой отменить вышеуказанное положение, но Кабмин пока что не принял соответствующих действий.

Напомним, во время заседания комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса стало известно, что тарифы на газ, отопление и электроэнергию для жителей Киева повысятся с 1 мая.

Такое заявление сделал замглавы КГГА Петр Пантелеев, отметив, что новые тарифы связаны с вступлением в силу закона "О жилищно-коммунальных услугах".

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Нафтогаз тарифы газ Новости
Украинформ
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