В Украине подорожает важный тариф

21:30 17 апреля,

В Украине подорожает еще один тариф

"Нафтогаз" грозится поднять цену на газ в случае сохранения Положения о возложении специальных обязанностей.

Об этом пишет Украинформ со ссылкой на источники в компании.

"Цена на газ для розничных поставщиков газа для населения, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей с 1 мая 2019 года поднимается на 15% до уровня 7184,8 грн за 1000 кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение) При этом рыночная цена газа на май, опубликованная по состоянию на 16 апреля Украинской энергетической биржей, составляет 6800 грн за 1000 кубометров с НДС, или на 27% ниже цены, рассчитанной в соответствии с требованиями Кабинета министров"», - заявили в Нафтогазе.

Однако компания утверждает, что без решения Кабмина об отмене Положения о возложении специальных обязанностей она не может уменьшить стоимость газа.

Как заявил "Нафтогаз", 9 апреля 2019 года он обращался к правительству с просьбой отменить вышеуказанное положение, но Кабмин пока что не принял соответствующих действий.

Напомним, во время заседания комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса стало известно, что тарифы на газ, отопление и электроэнергию для жителей Киева повысятся с 1 мая.

Такое заявление сделал замглавы КГГА Петр Пантелеев, отметив, что новые тарифы связаны с вступлением в силу закона "О жилищно-коммунальных услугах".