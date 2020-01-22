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В Украине от гриппа умерли 11 человек. Раскрыты детали

21:00
В Украине от гриппа умерли 11 человек. Раскрыты детали - фото 1
В Украине от гриппа умерли 11 человек. Раскрыты детали

В Украине с начала эпидсезона от осложнений гриппа умерли 11 человек.

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Об этом сообщает "Центр общественного здоровья" в Facebook.

"11 человек умерли от осложнений гриппа с начала эпидсезона по состоянию на 22 января 2020 года. С 30 сентября 2019 до 19 января 2020 переболело 6,2% населения и Украины и госпитализированы 67 113 человек, из них 78,7% - дети в возрасте до 17 лет", - заявили в МОЗ и предупредили об опасности заболевания гриппом.

В Украине от гриппа умерли 11 человек. Раскрыты детали - фото 194701

"Помните, что грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Наиболее частым осложнением болезни является пневмония, которая иногда может только за 4-5 дней привести к летальному исходу", - подчеркнули медики.

В Украине от гриппа умерли 11 человек. Раскрыты детали - фото 194703

Напомним, коронавирус из Китая скосил жизни уже трех человек и начал распространятся за границами Поднебесной. Рассказываем, как сберечь себя и здоровье своих близких.

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