В Украине от гриппа умерли 11 человек. Раскрыты детали

В Украине от гриппа умерли 11 человек. Раскрыты детали

В Украине с начала эпидсезона от осложнений гриппа умерли 11 человек.

Об этом сообщает "Центр общественного здоровья" в Facebook.

"11 человек умерли от осложнений гриппа с начала эпидсезона по состоянию на 22 января 2020 года. С 30 сентября 2019 до 19 января 2020 переболело 6,2% населения и Украины и госпитализированы 67 113 человек, из них 78,7% - дети в возрасте до 17 лет", - заявили в МОЗ и предупредили об опасности заболевания гриппом.

"Помните, что грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Наиболее частым осложнением болезни является пневмония, которая иногда может только за 4-5 дней привести к летальному исходу", - подчеркнули медики.

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