В Украине от COVID-19 умер второй ребенок

В Украине от COVID-19 умер второй ребенок – Степанов

В Украине от коронавируса умер второй ребенок.

Об этом заявил глава МОЗУ Максима Степанов во время брифинга, 24 сентября.

“За минувшие сутки заболели 3372 человека. Из них 242 ребенка, а также 172 медицинских работника. Были госпитализированы 685 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 52 летальных случая, среди них один ребенок. Это второй смертельный случай среди детей за все время пандемии“, - рассказал министр.

В то же время Степанов отметил, что Украине удалось побить и позитивный рекорд - за прошедшие сутки выздоровели 1788 пациентов.

“За все время пандемии такого количества выздоровевших у нас еще не было”, - добавил глава Минздрава.

Напомним, что…

По состоянию на четверг, 24 сентября, в Украине 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3757 летальных, 83458 пациентов выздоровели.