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В Украине от COVID-19 умер второй ребенок

11:20
В Украине от COVID-19 умер второй ребенок – Степанов - фото 1
В Украине от COVID-19 умер второй ребенок – Степанов

В Украине от коронавируса умер второй ребенок.

Степанов признался, что максимального количества коек недостаточно для лечения зараженных

Об этом заявил глава МОЗУ Максима Степанов во время брифинга, 24 сентября.

“За минувшие сутки заболели 3372 человека. Из них 242 ребенка, а также 172 медицинских работника. Были госпитализированы 685 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 52 летальных случая, среди них один ребенок. Это второй смертельный случай среди детей за все время пандемии“, - рассказал министр.

В то же время Степанов отметил, что Украине удалось побить и позитивный рекорд - за прошедшие сутки выздоровели 1788 пациентов.

“За все время пандемии такого количества выздоровевших у нас еще не было”, - добавил глава Минздрава.

Напомним, что…

По состоянию на четверг, 24 сентября, в Украине 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3757 летальных, 83458 пациентов выздоровели.

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Максим Степанов Министерство здравоохранения смерть Новости Украина
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