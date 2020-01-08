В Украине грипп скосил очередную жертву. Раскрыты детали
В Украине от осложнений гриппа скончалась 55-летняя женщина.
Об этом Центр общественного здоровья сообщил в Facebook.
"За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла. Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 подтвержден лабораторно.
Умершая относилась к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа не вакцинирована", - говорится в сообщении.
Отметим, что за этот сезон это уже вторая смерть от гриппа. МОЗ Украины в очередной раз напоминает о том, что при первых признаках болезни необходимо сразу же обращаться к врачу.
И кратко о главном.
Как не заболеть гриппом: Список советов
1.Вакцинация;
2.Проветривание помещений;
3.Сбалансированное питание;
4.Избегание контактов с больными;
5.Одежда по сезону.
Напомним, противник вакцин станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ.