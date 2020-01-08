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В Украине грипп скосил очередную жертву. Раскрыты детали

Вчера, 21:40
В Украине грипп скосил очередную жертву. Раскрыты детали - фото 1
В Украине грипп скосил очередную жертву. Раскрыты детали

В Украине от осложнений гриппа скончалась 55-летняя женщина.

Профилактика гриппа: Как уберечься от опасной болезни

Об этом Центр общественного здоровья сообщил в Facebook.

"За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла. Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 подтвержден лабораторно.
Умершая относилась к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания. От гриппа не вакцинирована", - говорится в сообщении.

В Украине грипп скосил очередную жертву. Раскрыты детали - фото 194032

Отметим, что за этот сезон это уже вторая смерть от гриппа. МОЗ Украины в очередной раз напоминает о том, что при первых признаках болезни необходимо сразу же обращаться к врачу.

И кратко о главном.

Как не заболеть гриппом: Список советов

1.Вакцинация;

2.Проветривание помещений;

3.Сбалансированное питание;

4.Избегание контактов с больными;

5.Одежда по сезону.

Напомним, противник вакцин станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ.

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Грипп Министерство здравоохранения Новости Украина
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