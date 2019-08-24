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Марш защитников прошел. Но без Порошенко - ФОТО, ВИДЕО

15:00
В столице прошел Марш защитников. Без Порошенко - ФОТО - фото 1
В столице прошел Марш защитников. Без Порошенко - ФОТО

В субботу, 24 августа, в Киеве прошло "Шествие Достоинства". Однако идея Зе-парада понравилась далеко не всем и часть военнослужащих организовали свое собственное мероприятие - "Марш защитников".

В Киеве прошел Зе-парад: самые яркие ФОТО, ВИДЕО
Марш защитников прошел. Но без Порошенко - ФОТО, ВИДЕО - фото 186469

Как и планировалось, Марш стартовал в парке Шевченко.

Марш защитников прошел. Но без Порошенко - ФОТО, ВИДЕО - фото 186467

Собравшись в колоны, тысячи (по данным полиции, до 50 тыс. человек) ветеранов АТО, их родственников и единомышленников двинулись в сторону Майдана.

Марш защитников прошел. Но без Порошенко - ФОТО, ВИДЕО - фото 186468

Часть из них держала портреты мертвых героев.

Марш защитников прошел. Но без Порошенко - ФОТО, ВИДЕО - фото 186466

Эмоции зашкаливали. Некоторые из зрителей становились на колени.

Марш защитников прошел. Но без Порошенко - ФОТО, ВИДЕО - фото 186465

Время от времени среди шествующих звучали патриотические лозунги "Слава Украине! – Героям Слава!", "Україна понад усе!" и т.д.

Благо, обошлось без провокаций.

Отметим, что участники Марша ждали появления пятого президента Украины Петра Порошенко. Однако он так и не явился, как не явился и на "Шествие Достоинства". Касательно Зе-шествия, пресс-служба политика дала четкое объяснение: глава "ЕС" против отмены военного парада, отсюда и игнор мероприятия.

Напомним, Разбили голову: Мужчина просто хотел "увидеть Зеленского" – ФОТО, ВИДЕО.

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