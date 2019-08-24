Разбили голову: Мужчина просто хотел "увидеть Зеленского" – ФОТО, ВИДЕО

Разбили голову: Мужчина хотел "увидеть Зеленского" – ФОТО

В субботу, 24 августа, в Киеве на День Независимости прошло "Шествие Достоинства". Но не обошлось без происшествий.

Об этом сообщил журналист Игорь Рец.

"На Майдане мужчина с казацким чубом на голове влез на рампу возле Главпочтампа, чтобы лучше видеть президента. Менты его дернули, он упал, человека с разбитой головой начали паковать. Кто-то (вероятно из службы протокола, но могу ошибаться) начал громко всех успокаивать: "у него был нож!", - написал работник СМИ в Facebook.

И добавил, что далеко не все поверили правоохранителям.

"Люди возмутились еще больше: с ножом бы он не прошел через кордоны полиции с металлодетекторами, и к слову, на нем кроме шорт и футболки ничего не было. Менты уносят под руки окровавленного мужчину, президент вещает о несломимом духе украинского народа", - отметил Рец.

В то же время другие СМИ сообщают немного иное описание ЧП. В частности, будто бы со стороны Главпочтампта упомянутый мужчина начал кричать "Ганьба" в адрес Зеленского. И завязалась потасовка.

Спустя некоторое время появилась и третья версия: незадачливый "зритель" залез на стенд выставки "Фактор свободы", чтобы лучше рассмотреть президента. Однако это не понравилось правоохранителям и они "приступили к делу".

За что и услышали от свидетелей ЧП нелестное "Ганьба". Позже этот инцидент прокомментировал глава полиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, на упомянутых конструкциях сидели несколько человек. Их попросили слезть оттуда, однако один из них отказался выполнять просьбу полиции.

"Несколько человек слезли, а один человек, предварительно в состоянии, визуально, алкогольного опьянения, отказался. И впоследствии он громко заявил, что у него есть граната, и он может ее взорвать. Были приняты меры, его сняли, и у него есть телесные повреждения при задержании. Его доставили в больницу, оказана помощь", - заявил Крищенко.

На задержанного составлены два админпротокола.

Напомним, "Где этот мальчик?": Зеленский "обозвал" журналиста. Тот обиделся.