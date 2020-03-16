В США начались испытания вакцины от коронавируса на людях

Надежда есть

В понедельник, 16 марта, в США проведут первые испытания на людях вакцины от китайского коронавируса

Для участия в эксперименте 45 здоровых добровольцев получат инъекцию в исследовательском центре Kaiser Permanente в Сиэтле. Вакцина не может вызвать Covid-19, зато содержит безвредный генетический код, скопированный из вируса, вызывающего заболевание.

Производитель - биотехнологическая компания Moderna Therapeutics, которая разработала вакцину, утверждает, что процесс ее изготовления был испытуемым и проверенным.

"Эта вакцина использует имеющуюся технологию. Ее сделали по самым высоким стандартам, с использованием элементов, безопасных для людей. За теми, кто участвует в испытании, будут очень тщательно наблюдать", - говорит доктор Джон Трегонинг, эксперт по инфекционным болезням Имперского колледжа Лондона. "Да, это очень быстро - но это гонки с вирусом, и это делается на благо человечества", - добавляет он.

Типичные вакцины против вирусов - например, от кори - делают из ослабленного или убитого вируса. Но вакцину mRNA-1273 не производили из вируса, который вызывает Covid-19. Новая вакцина содержит сегмент генетического кода, скопированного из вируса, который ученые смогли воссоздать в лаборатории. Ученые надеются, что это поможет иммунной системе организма бороться с реальной инфекцией. Но гарантий, к сожалению, нет.

Добровольцам дадут различные дозы экспериментальной вакцины. Каждому человеку сделают две инъекции с интервалом в 28 дней в предплечье.

Но даже если эти начальные испытания пройдут хорошо, для того, чтобы любая потенциальная вакцина стад доступной для населения, может потребоваться до 18 месяцев.

На данный момент подобные исследования ведутся по всему миру, так, в университете Эразма Роттердамского в Нидерландах также ведется работа по поиску противоядия и выделено антитело коронавируса нового типа, однако до финальной стадии пока далеко.