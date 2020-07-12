В США мужчина умер по итогам коронавирусной вечеринки

Маски долой?

Премия Дарвина получила одного из самых ярких номинантов за 2020 год. В США мужчина сходил на COVID-вечеринку. И умер.

В штате Техас 30-летний мужчина умер от коронавируса. Перед этим он посещал так называемую "COVID-вечеринку".

Главврач больницы в Сан-Антонио Джейн Эплби заявила, что последние слова мужчины были следующими: "Я думаю, что совершил ошибку. Я думал, что это обман, но это не так".

Врач рассказала, что мужчина посещал коронавирусную вечеринку, где люди собираются вместе, чтобы узнать, "реален ли вирус и заражен ли кто-нибудь", а также, чтобы попытаться выработать коллективный иммунитет. Врач решила поделиться этой историей, чтобы продемонстрировать, что к эпидемии коронавируса и вызываемой им пневмонии COVID-19 следует относиться несколько серьезнее.

Отметим, что США удерживает печальное лидерство по числу заразившихся коронавирусом и умерших от его последствий. Однако это никак не убеждает жителей этой страны вести себя более разумно. Так, в США сейчас стала популярной игра-челлендж, целью которой является заражение коронавирусом за деньги. Согласно условиям, нужно поучаствовать в вечеринке с зараженным COVID-19. Кто первый инфицируется, тот выигрывает банк.