В Украине коронавирусом заболели почти 700 человек

Официальный суточный показатель заболеваемости коронавирусом упал

Как бы правительство не запрещало ночным клубам работать после 23:00 и не внедряло другие не слишком эффективные эпидемиологические ограничения, инфекция продолжает распространяться. При этом карантинных требований большинство людей по-прежнему не придерживается.

За минувшие сутки в лабораториях Центра общественного здоровья провели 678 положительных тестов.

Данные официальной статистики зараженных за субботу традиционно снизились примерно на сотню от "стандартной" цифры для будних дней цифры, поскольку на выходных лаборатории обычно проверяют меньшее количество проб.

Всего же с начала определения первого пациента с COVID-19 в стране заразилось 53 тысячи 521 человек. 1383 умерли, а 26118 преодолели болезнь.

- За сутки в больницах Украины скончались 11 пациентов с подтвержденным диагнозом. 457 больных выписаны, - отметили в ЦОЗ.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных. И это при условии абсолютного отсутствия массового тестирования.