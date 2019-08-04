война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

В США автоматчики расстреляли 70 человек, множество погибших (ВИДЕО)

12:00
В США автоматчики расстреляли 70 человек, множество погибших (ВИДЕО) - фото 1

В ночь на воскресенье, 4 августа, по киевскому времени, а также сегодня днем в американских штатах Техас, а также в Огайо произошли теракты. В обоих случаях неизвестные с автоматами расстреляли людей и попытались скрыться.

В ходе первого расстрела, который произошел в торговом центре города Эль-Пасо, погибли как минимум 22 человека. Еще 18 получили ранения.

В Киеве пьяные неадекваты толпой избили полицейского (ВИДЕО)

Автоматчиков, как утверждают полицейские, было двое. Одного из них, 21-летнего парня, задержали. Судьба второго неизвестна. Его, разыскивают.

Полицейские утверждают, что преступление убийцы могли совершить на почве ненависти. Против них собираются выдвинуть обвинения, которые предусматривают наказание в виде смертной казни.

Трое погибших оказались гражданами Мексики. Еще шестеро владельцев паспорта этой страны получили ранения. Остальные пострадавшие - американцы.

А пока следователи ФБР и полиции работают на месте преступления, сегодня днем, в Дейтоне штата Огайо произошла еще одна стрельба. Вооруженный мужчина, о котором ничего неизвестно, расстрелял 25 человек прямо на улице. Деcять из них погибли, еще 16 получили ранения.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
стрельба США ФБР Расследование убийство Новости Мир
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Арахамия будет отслеживать, как голосуют "Слуги народа" - фото 1
В "Слуге народа" готовятся воскресить Чечетова в виде программы
15:00
"Слуга народа" распределила места в Раде. Но не до конца - фото 1
"Слуг народа" распределили в Раде. Но не до конца
Вчера, 19:30
Зеленский встретится с Трампом. Названа дата - фото 1
Зеленский встретится с Трампом. Названа дата
Вчера, 16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...