В США автоматчики расстреляли 70 человек, множество погибших (ВИДЕО)

В ночь на воскресенье, 4 августа, по киевскому времени, а также сегодня днем в американских штатах Техас, а также в Огайо произошли теракты. В обоих случаях неизвестные с автоматами расстреляли людей и попытались скрыться.

В ходе первого расстрела, который произошел в торговом центре города Эль-Пасо, погибли как минимум 22 человека. Еще 18 получили ранения.

Автоматчиков, как утверждают полицейские, было двое. Одного из них, 21-летнего парня, задержали. Судьба второго неизвестна. Его, разыскивают.

Полицейские утверждают, что преступление убийцы могли совершить на почве ненависти. Против них собираются выдвинуть обвинения, которые предусматривают наказание в виде смертной казни.

Трое погибших оказались гражданами Мексики. Еще шестеро владельцев паспорта этой страны получили ранения. Остальные пострадавшие - американцы.

А пока следователи ФБР и полиции работают на месте преступления, сегодня днем, в Дейтоне штата Огайо произошла еще одна стрельба. Вооруженный мужчина, о котором ничего неизвестно, расстрелял 25 человек прямо на улице. Деcять из них погибли, еще 16 получили ранения.