В Киеве пьяные неадекваты толпой избили полицейского (ВИДЕО)

В Киеве пьяные агрессоры проломили голову полицейскому

Инцидент, после которого патрульный уехал на больничку, а нападавшие на него могут сесть пожизненно, случился в Оболонском районе столицы в ночь на четверг, 25 июля.

Как написал на своей странице в Facebook глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, полицейский просто вмешался в конфликт между пьяными людьми, но в итоге получил по голове.

Исходя из поста офицера, коп находился при исполнении, а где был его напарник вообще не ясно. Кроме того, у полисмена при себе было не табельное оружие, а применил для самозащиты он почему-то внештатный травмат.

"Полицейский находился на службе, когда увидел конфликт между молодыми людьми: представился, сделал замечание - и на него набросились с кулаками. В ответ он применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове", - заявил Крищенко.

Нападали на полицейского шесть человек. Судя по видео, копа просто избили толпой, но если бы он применил для своей защиты табельное, ситуация могла бы быть совершенно иной.

Почему он этого не сделал, а также почему полицейские отправляются на службу с внештатным вооружением, что запрещено, неизвестно.

Тем не менее, агрессоров задержали. Им инкриминируют нерадение на копа, что может потянуть на пожизненное.