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В среду Гончарука отправят в отставку – СМИ

13:30
В среду Гончарука отправят в отставку – СМИ - фото 1
В среду Гончарука отправят в отставку – СМИ

В среду, 4 марта, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании проголосует за отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в ОПУ.

Как передает инсайд, в парламенте хватает голосов за отставку главы Кабмины. Из-за проблемы нехватки голосов за утверждение кандидатуры нового премьера, и.о. главы Кабмина могут назначить Дениса Шмыгаля (ныне вице-премьера – прим. ред.).

Также источник уточнил, что 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, на которой упрекнул последнего за "падение экономики и промпроизводства, провал медицинской реформы, ситуацию с коронавирусом и высокие тарифы".

В ответ премьер признал недоработки Кабмина и согласился с волей главы государства.

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация о скором увольнении премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины будто бы недоволен низкой эффективностью правительства и недоверием к нему большинства населения страны.

28 февраля спикер ВРУ Дмитрий Разумков по требованию президента Украины Владимира Зеленского подписал распоряжение о созыве 4 марта внеочередного заседания Рады. Предположительно в этот день и решится судьба правительства Алексея Гончарука. Как именно – это уже другой вопрос. Продолжайте следить за новостями на БЕЗ ТАБУ.

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Алексей Гончарук Верховна Рада Кабмин Владимир Зеленский Новости Украина
Украинская правда
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