В СНБО прогнозируют дефицит воды и хотят качать ее из артезианских скважин

В Украине начинаются проблемы с питьевой водой

Уже в ближайшее время украинцы могут столкнуться с нехваткой питьевой и чистой воды. И не только из-за того что Игорю Коломойскому предоставили монополию на хлорирование воды с возможностью шантажа всей страны.

В среду, 13 мая, в Совете нацбезопасности и обороны провели совещание рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов Украины.

В ходе заседания чиновники подчеркнули, что на сегодняшний день из-за маловодия рек существует немалый шанс возникновения водного дефицита.

- Проблема требует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления, - подчеркнул секретарь СНБО Александр Данилов. - Нужно провести инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин. Их можно привлечь к системам водоснабжения.

Что же касается дефицита воды, то от него в первую очередь могут пострадать жители Черниговской и Житомирской областей. И там, и там, наблюдается серьезная засуха. Кроме того, загрязнение Десны привело к падению уровня воды до исторического минимума.

Что конкретно собираются делать чиновники с проблемой, пока неизвестно. Но запас питьевой воды у Украины оставляет желать лучшего. По данным Всемирного банка, наша страна занимает 125 место по этому пункту. Привело к резкому падению количества воды, которую можно пить, неконтролируемое загрязнение всех водных артерий.