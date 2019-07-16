В СНБО хотят дать доступ русским к тайнам оборонных закупок, но не ко всем

Александр Данилюк собирается побороть коррупцию путем рассекречивания

В Совете национальной безопасности и обороны под предлогом борьбы с коррупцией хотят снять гриф секретности с процедуры оборонного заказа, которым занимаются в министерстве обороны. При этом информация о планах закупок может знатно помочь оккупантам в разработке стратегии нападения на Украину.

В данный момент почти на 90% оборонный заказ страны оформляется исключительно тайно, так что не имеющие доступа к количеству закупок техники или снаряжений на нужды армии могут даже не догадываться, сколько, к примеру, танков, находится на вооружении ВСУ.

Правда, подобная система совсем уж не является прозрачной и дает возможность многим деятелям перепродавать комплектующие и не только во завышенным ценам.

Именно на это намекнул во вторник, 16 июля, назначенный Владимиром Зеленским на должность секретаря СНБО Александр Данилюк на форуме "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента".

По его словам, уже в ближайшее время ведомство планирует изменить процедуру закупок:

- Понятно, что на тайных закупках этом кто-то зарабатывает, или, как минимум, деньги применяют неэффективно. Поэтому должен быть применен принцип минимально целесообразной секретности, который действует в разных странах мира. То есть минимально то, что действительно нужно, - держать в тайне, а к остальным должны применяться прозрачные, конкурентные процедуры.

Параллельно с этим Данилюк настаивает на внедрении целого ряда влияющих на оборонную систему законопроектов - о реформе СБУ и создании Службы финансовых расследований.