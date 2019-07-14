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Ради мести Порошенко: в "Слуге народа" объявили о готовности слить своих реформаторов

12:00
У Зеленского готовы рубить лес - фото 1
У Зеленского готовы рубить лес

Представители Зе команды с легкостью согласны помахать ручкой деятелям, благодаря которым в предвыборные дни сторонники Зеленского могли заявлять о том, что его поддерживают реформаторы.

Айварас Абромавичус, Александр Данилюк и другие безуспешно работавшие во времена Петра Порошенко чиновники, судя по всему, очень даже зря примкнули к команде Зеленского.

Зеленский внёс в Раду законопроект о люстрации Порошенко

По крайней мере, полученные в качестве благодарности за приход к власти нового президента посты они могут сохранять очень не долго.

Позицию бросать своих озвучил вслух руководитель предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко. По его словам, люстрировать членов своей же команды они готовы без проблем, лишь бы при этом все чиновники времен Порошенко также ушли в политическое небытие.

- Лес рубят - щепки летят. Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться, - заявил представитель Зе команды, комментируя закон Зеленского-Портнова о расширении люстрационных списков перечнем топ-чиновников времен экс-президента.

И хотя сама возможность принятия этого закона весьма призрачна, Данилюку и Абромавичусу уже можно напрячься и задуматься о своей судьбе в команде Зеленского. Ведь за них не будут бороться так же, как за Андрея Богдана, под которого переименовали целый институт.

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Новости Украина
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