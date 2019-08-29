В "Слуге народа" разрешили общаться с журналистами только избранным, и то по темникам

"Слуги народа" будут общаться только заготовками / Глеб Гаранич

Для того, чтобы народные избранники из партии президента не наговорили работникам СМИ лишнего, в политсиле "Слуга народа" разработали собственную стратегию. Так что вскоре единственным доступным каналом общения рядовых парламентариев с журналистами будет переписка в мессенджерах.

Об этом подконтрольному Игорю Коломойскому изданию theBabel заявил один из руководителей фракции, которая сегодня играет в монобольшинство.

Так, в "Слуге народа" назначили трех спикеров, которые могут не следить за своей речью, а говорить все, что заблагорассудится. Это Давид Арахамия, Дмитрий Разумков и Александр Корниенко.

Ходить на эфиры телешоу разрешено только 50 депутатам, а для того, чтобы они доносили нужную информацию, для них разрабатывают специальные темники-тезисы.

- Этим занимается группа, куда входит Александр Корниенко, Никита Потураев, технолог Денис Семенов и нардеп Евгения Кравчук. Со стороны Офиса президента туда входит Кирилл Тимошенко. Последнее нужно для того, чтобы позиция фракции совпадала с позицией офиса президента, потому что многие вещи делаются с колес, - заявил источник издания.

Краткий экскурс по общению с прессой проводили для "слуг народа" в среду, 28 августа, в конгрессно-выставочном центре "Парковый", куда приезжал сам Зеленский.

Среди рекомендованных ответов на вопрос "с кем создаст коалицию "Слуга народа" нардепам предложили несколько вариантов ответов: "мы получили мандат от украинского народа. 254 мандата". "Народ возложил на нас ответственность за результат", "мы отказываемся от формирования коалиции по принципу распределения портфелей и должностей, сфер влияния", "если какие-то депутаты присоединятся к голосованиям за наши законопроекты - мы будем это приветствовать".

Кроме того, парламентариям с низким уровнем ай-кью посоветовали заучить точное название комитета, куда они входят, а также подготовить пояснение того, почему их засунули в этот институт. Само собой, с предложенными вариациями ответов: "потому что у меня на округе с этим связана такая-то проблема", "потому что я занимался этим раньше", "потому что я хочу изменить что-то в этой сфере".

О кадровых назначениях в Кабмине депутатам предложили говорить: "Все назначения СМИ узнают в момент представления кандидатур соответственно президентом и премьером". Именно этот тезис сегодня твердили многие депутаты.

"Нарисовали" ответы депутатам и на вопросы о зарплатах: "это меньше, чем получает менеджер среднего звена в крупной компании" и "во время каденции не должен думать о том, где бы заработать денег". Тем же, кто пришел в Раду из бизнеса, предлагают талдычить фразу "я имею все, что нужно, чтобы достойно жить. Мне не нужны яхты, самолеты, отдых на Мальдивах. Мы сюда идем не деньги зарабатывать, а менять Украину".

О помощниках "слуги народа" должны вспоминать о волонтерах, активистах и студентах, а также говорить о том, что эти люди готовы работать за маленькие деньги - 19 тысяч.

Готов темник и о задачах Рады - парламентариям рекомендуют говорить о восстановлении доверия к власти, борьбе с коррупцией и экономическом росте.

Заморочились руководители фракции и разработкой фраз для совсем примитивных умов - о погибших на Донбассе бойцах: "мы несем ответственность перед теми, кто погиб за нашу независимость", "29 августа избран Днем памяти защитников Украины потому что в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе".

Судя по последнему темнику, Николай Тищенко с домашним заданием не справился.