Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

В "Слуге народа" назвали условия прямых переговоров Зеленского с главарями "ЛНР" и "ДНР"

12:00
Зеленский готов вести переговоры с террористами, если от их имени будет говорить Путин - фото 1
Зеленский готов вести переговоры с террористами, если от их имени будет говорить Путин

Народный депутат от пропрезидентской партии Ирина Верещук заявила о том, что Владимир Зеленский "никогда не пойдёт на прямой диалог с боевиками", но все же может это сделать.

По противоречащим словам парламентария, наш гарант может напрямую общаться с боевиками, но только если от их имени будет говорить Владимир Путин.

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Фактически это означает посредничество главаря РФ в переговорах при их присутствии. Отказ от той позиции, что Украина не ведёт переговоров с марионетками Кремля, а общается только с Россией, которая и является стороной конфликта.

Но вот без посредника-Путина Зеленский якобы говорить с Пушилиным и Пасечником не желает.

- Пусть президент Путин туда приедет, нет вопросов. Если мы хотим расширить до такого уровня, если это новый формат и это действительно поможет, давайте при посредничестве ОБСЕ тогда садится сторона Российская Федерация на уровне президентов, - заявила Верещук, Комментируя предложение Лаврова провести встречу между главарем квазиреспублик и Зеленский.

При этом нардеп объявила о существовании некоего диалога между Киевом и Донбассом - в виде Трехсторонней контактной группы.

Напомним, в рамках выполнения условий Кремля для участия Путина во встрече "нормандской четверки", власти Киева пошли на глобальные уступки террористам - в одностороннем порядке отвели войска от линии разграничения в Петровском и Золотом, пообещали имплементировать "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территорий без перехода контроля за границей защитникам Украины, а также заявили о намерениях выплачивать пенсии в "ДНР" и "ЛНР".

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