Ярослав Дубневич Владимир Зеленский война на Донбассе

Украинская власть не может поддерживать порядок в зоне отведения, - глава райадминистрации

13:20
В Станице Луганской с июля не работает ни один правоохранительный орган - фото 1
В Станице Луганской с июля не работает ни один правоохранительный орган

Как только бойцы ВСУ покидают населенный пункт в рамках отступления с линии фронта, город, село или поселок сразу же становится местом, где законы, де-факто, не действуют.

Об этом заявил руководитель Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин, комментируя отступления бойцов ВСУ из Золотого-4 и Петровского.

ВСУ начали отступление сил в Петровском

По его словам, ни о каких обещанных Зеленским гарантиях безопасности речи не может быть в принципе, поскольку в той же Станице, где защитники Украины отступили в первую очередь, полиция работать не может.

- На ту территорию, которую покинули украинские войска, .не имеет права заходить ни один вооруженный представитель власти. Ни Нацгвардия, ни пограничники - и даже следственная группа полиции не может уехать, имея оружие, - заявил чиновник. - Это демилитаризованная зона. Там не может быть ни комбатантов, ни военных, ни Нацгвардии, ни полиции. Кто этих сепаров будет задерживать, если они там в открытую появится? Каким образом? Этот вопрос пока не решен.

По словам Золкина, на вопросы, как противодействовать орудующим на отведенных районах диверсанионным подразделениям страны-оккупанты, ответов нет с июля этого года.

То же самое, по мнению чиновника, ожидает и Золотое-4, и Петровское, поскольку ни один правоохранитель на линии фронта без оружия передвигаться не может по определению.

Более того, слова главы райадминистрации противоречат заявлениям украинской власти о том, что Золотое-4 после ухода войск будут патрулировать патрульные и нацгвардейцы.

Напомним, главари террористов обещали, что запустят в районы отведение свою "полицию" и "МГБшников", если только со стороны Украины в населенных пунктах появятся копы.

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