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В "Слуге народа" назвали финалистов-претендентов на пост премьера

08:00
В "Слуге народа" определились с шорт-листом кандидатов в премьеры - фото 1
В "Слуге народа" определились с шорт-листом кандидатов в премьеры

В президентской партии уже поделили зоны ответственности в Верховной Раде, но с личностью следующего главы Кабмина ещё не определились. Впрочем, выбор кандидатур не велик.

По словам признанного Верховной Радой нардепом Давида Арахамии, который возглавит "Слугу народа" в ближайшее время, существует шорт-лист из четырёх человек, из которых у Зеленского выберут премьера.

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В интервью "Новому времени" парламентарий заявил, что шансы стать премьером имеют глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, исполнительный директор НАК Юрий Витренко, а также замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор МВФ Владислав Рашкован.

В целом, список кандидатов выглядит не очень и зашкварным, если сравнивать, к примеру, с перечнем нардепов от "Слуги народа".

Что же касается должности спикера Рады, то здесь никаких альтернатив политтехнологу Дмитрию Разумкову, как утверждает Арахамия, нет.

"Я думаю, спикером будет Дмитрий Разумков. В Трускавце у нас не было вообще ни одного альтернативного кандидата", - уточнил будущий глава партии.

Как известно, говоря о кандидатах в премьер-министры, президент Владимир Зеленский говорил, что Кабмина должен возглавить экономист, который не был во власти.

Напомним, в "Слуге народа" собираются следить за тем, как голосуют их парламентарии с помощью специальной программы. Давид Арахамия назвал ее "Большой брат".

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