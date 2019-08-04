В "Слуге народа" готовятся воскресить Чечетова в виде программы

Арахамия будет отслеживать, как голосуют "Слуги народа"

Голосования депутатов получившей большинство голосов на выборах партии Зеленского будут анализировать руководители "Слуги народа". Со всеми вытекающими. Судя по всему, в политсиле хотят добиться полной подконтрольности всех нардепов.

Давид Арахамия, который претендует на должность лидера "Слуги народа", заявил о том, что в партии заказали разработку системы искусственного интеллекта с красноречивым названием "Большой брат".

Нужна эта программа функционерам партии для того, чтобы "избежать политической коррупции", хотя, де-факто, ее можно использовать для возглавления этой самой коррупции.

- Программное обеспечение с технологиями искусственного интеллекта должно помочь отследить аномалии при голосовании. В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Сегодня 5, 7, потом - 20 человек. И мы за этим можем не уследить. Поэтому применяем такую технологию, - отметил Арахамия. - Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, все результаты голосования и выявляет паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно девять человек голосуют по немножко другому сценарию. Не в том смысле, что не все, как один, а отличаемо от обычного.

Фактически путем создания диджитализированной копии Чечетова в "Слуге народа" могут решить важнейшую для себя проблему - заставить весь сброд новоизбранных депутатов голосовать так, как нужно руководителям партии. Именно для контроля над всеми прошедшими в Раду нардепов разделили на 15 групп, в каждой из которых будут свои "десятники".

Если у Зе сумеют создать из "Слуги народа" монолитную структуру, принять нужный закон или изменить Конституцию для них не составит никакого труда.