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"Слуг народа" распределили в Раде. Но не до конца

Вчера, 19:30
"Слуга народа" распределила места в Раде. Но не до конца - фото 1
"Слуга народа" распределила места в Раде. Но не до конца

Партия "Слуга народа" определилась с главами парламентских комитетов.

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Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Главой монобольшинства станет предприниматель Давид Арахамия. У него будет около 15 замов. Что касается комитетов, то здесь "зеленые" и вовсе скромничать не собираются и подомнут под себя все самые важные из них.

Так, комитет иностранных дел предположительно возглавит Богдан Яременко, а евроинтеграции - Мария Мезенцева. А вот оппозиции повезет меньше: им планируется отдать комитет по правам человека и свободы слова.

Напомним, что ранее стало известно о том, кто возглавит Раду. Как и ожидалось, спикером скорее всего станет Дмитрий Разумков, а вице-спикером Руслан Стефанчук.

Напомним, Кличко нашли замену. И вы его отлично знаете.
https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, Кличко нашли замену. И вы его отлично знаете.

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Партия Слуга народа Верховна Рада Новости Украина
Интерфакс Украина
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