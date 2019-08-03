"Слуг народа" распределили в Раде. Но не до конца
"Слуга народа" распределила места в Раде. Но не до конца
Партия "Слуга народа" определилась с главами парламентских комитетов.
Об этом сообщает "Интерфакс Украина".
Главой монобольшинства станет предприниматель Давид Арахамия. У него будет около 15 замов. Что касается комитетов, то здесь "зеленые" и вовсе скромничать не собираются и подомнут под себя все самые важные из них.
Так, комитет иностранных дел предположительно возглавит Богдан Яременко, а евроинтеграции - Мария Мезенцева. А вот оппозиции повезет меньше: им планируется отдать комитет по правам человека и свободы слова.
Напомним, что ранее стало известно о том, кто возглавит Раду. Как и ожидалось, спикером скорее всего станет Дмитрий Разумков, а вице-спикером Руслан Стефанчук.
Напомним, Кличко нашли замену. И вы его отлично знаете.
https://beztabu.net/novosti_t4952
https://beztabu.net/novosti_t4952
Напомним, Кличко нашли замену. И вы его отлично знаете.
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