Советник Зеленского недоволен отказом Украины подавать воду в Крым

Советник Зе хочет пустить воду в Крым

Даниил Гетманцев, который является советником президента, наговорил множество антиукраинских вещей в эфире телеканала ATR. По его словам, прекращение водоснабжения оккупированного Крыма за счет Украины деструктивно, поэтому следует упрощать русским заботу о полуострове.

Член команды Зе, который назначен ответственным за аналитику по экономическим вопросам, считает, что бесплатная (Россия за нее никогда не платила) подача воды в Крым - позитивный момент.

Гетманцев подчеркнул, что придерживается той точки зрения, что на полуострове живут граждане Украины, о которых должен заботиться официальный Киев.

- Лично я считаю, что отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями, - заявил советник Зеленского, забыв о том, что по всем международным канонам страна-оккупант несет обязательства по обеспечению захваченных земель, а Украине нужно сделать плату за оккупацию как можно более дорогой.

При этом пока неизвестно, топит ли сам Зе за открывание вентиля - в "Слуге народа", по словам Гетманцева, еще формируют позицию по этому вопросу.

Впрочем, с учетом того, что коммунальщики вовсю готовятся к поступлению воды через Крымский канал, возможно, этот вопрос уже считается решенным.

Напомним, практически сразу после вступления в должность президента Владимир Зеленский восстановил Леонида Кучму в Трехсторонней контактной группе, а после - от них звучали заявления о необходимости прекращения блокады ОРДиЛО.