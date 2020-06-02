В сеть выложили видео нападения со стрельбой на "7 километре" в Одессе (ВИДЕО)

Работа на "7 километре" может считаться особо опасной

Как утверждают менты, масштабное нападение на магазин тканей, связано с тем, что "предприниматели не поделили место для парковки". Впрочем, веры полиции нет, поэтому причина бойни со стрельбой вполне может быть совершенно другой.

Днем во вторник, 2 июня, в журналисты издания "Думская" опубликовали видео налета вооруженных людей на магазин на рынке "7 километр".

Как свидетельствует запись, около 10 человек в медицинских масках ворвались на торговую точку и начали без разбору колотить всех, кто в ней находился. Их пособники при этом громили окна магазина битами.

При этом один из оброняющихся мужчин достал пистолет и попытался противодействовать злоумышленникам, но его задавили количеством. Чуть позже оружие оказалось и еще у одного из его коллег.

Судя по всему, после нескольких выстрелов нападавшие и решили сбежать.

Менты же на место ЧП не очень-то и спешили, хотя и отрапортовали о задержании 10 человек, а также о том, что "прекратили столкновение", хотя последнего на самом деле не было. Более того, судя по всему, по версии Авакова и его подчиненных, устроить вооруженный групповой погром в магазине с избиением людей теперь трактуется как хулиганство.

"Сейчас событие квалифицировано по части четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство". Продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников преступления", – заявили копы.