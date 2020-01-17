В Сенате США официально стартовал процесс импичмента Трампа

Слушания по импичменту должны начаться в следующий вторник

С пятницы, 17 января, в парламенте Штатов началась процедура оглашения президенту импичмента из-за нарушения законов, которые Трамп и его команда допустили ради сохранения своей власти.

Сегодня американские сенаторы должны зачитать две статьи закона, по которым владельцу овального кабинета могут объявить отставку.

Официальные слушания при этом начнутся не раньше вторника, 21 января.

Первое из нарушений, которые инкриминируют Трампу, уже было озвучено сенатором и главой комитета по вопросам разведки Адамом Шиффом.

Речь идёт о злоупотреблении властью, когда президент США заморозил военную помощь Украине. Этот факт уже можно считать доказанным, поскольку вчера Счетная палата вынесла соответствующее юридическое решение.

В рамках процедуры импичмента в Сенате дадут присягу глава Верховного суда Джон Робертс и двое сенаторов, которые будут выполнять роль прокуроров.

Напомним, главу США обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом правления которой является Хантер Байден - сын главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.