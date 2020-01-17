Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Алексей Гончарук

В Сенате США официально стартовал процесс импичмента Трампа

13:00
Слушания по импичменту должны начаться в следующий вторник - фото 1
Слушания по импичменту должны начаться в следующий вторник

С пятницы, 17 января, в парламенте Штатов началась процедура оглашения президенту импичмента из-за нарушения законов, которые Трамп и его команда допустили ради сохранения своей власти.

Сегодня американские сенаторы должны зачитать две статьи закона, по которым владельцу овального кабинета могут объявить отставку.

"Спокоен, как х*й после акта": в США показали переписку Луценко о работе на Трампа

Официальные слушания при этом начнутся не раньше вторника, 21 января.

Первое из нарушений, которые инкриминируют Трампу, уже было озвучено сенатором и главой комитета по вопросам разведки Адамом Шиффом.

Речь идёт о злоупотреблении властью, когда президент США заморозил военную помощь Украине. Этот факт уже можно считать доказанным, поскольку вчера Счетная палата вынесла соответствующее юридическое решение.

В рамках процедуры импичмента в Сенате дадут присягу глава Верховного суда Джон Робертс и двое сенаторов, которые будут выполнять роль прокуроров.

Напомним, главу США обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом правления которой является Хантер Байден - сын главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Дональд Трамп США импичмент Джо Байден военная помощь Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Гончарук подал в отставку - фото 1
Самокат разряжен: Гончарук подал в отставку
10:00
Александра Устинова не верит в случайности - фото 1
Нардеп обвинила коллег в подмене законов в пользу Авакова
08:00
Алена Бабак уходит из Кабмина - фото 1
Министр развития общин и территорий написала заявление об отставке
Вчера, 23:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Викинги - 6 сезон - кто кого сыграл - фото 1
Викинги: Все звезды 6 сезона и Данила Козловский
12 января, 19:00
Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019 - фото 1
ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу
07 января, 09:00
Загрузка...