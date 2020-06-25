В СБУ заявили о завершении расследования по делу Стерненко

Стерненко обвиняют в нарушениях двух статей уголовного кодекса

Следователи Службы безопасности, которую возглавляет друг президента Иван Баканов, передали материалы уголовного дела, сшитого против активиста Сергея Стерненко. Ему хотят впаять наказание за умышленное убийство киллера.

В четверг, 25 июня, в своем Telegram-канале значащийся подозреваемым в уголовном производстве Сергей Стерненко опубликовал документ из СБУ.

Он свидетельствует о том, что сотрудники спецслужбы завершили расследование и передают материалы дела адвокатам активиста и ему самому.

Уведомление об окончании работы ведомства над делом датировано сегодняшним числом, а по делу фактически пострадавший проходит как якобы совершивший преступления, описанные в части первой статьи 115 УК Украины - "Умышленное убийство" и части второй статьи 263 - "Незаконное обращение с оружием".

"Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование… завершено", - написал Стерненко.

При этом утверждения о том, что активист якобы незаконно владел оружием, которым он и убил нападавшего в результате самообороны, крайне спорны. Поскольку орудовал Стерненко ножом Emerson, который уж никак не является "холодным" и доступен для покупки всем без исключения гражданам Украины.

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

Посадить самого активиста власти решили практически сразу после прихода к власти Владимира Зеленского. Запрос на посадку символизирующего проукраинскую позицию Стерненко формировал обиженный на Майдан Андрей Портнов. Впрочем, дело тянулось больше года, а только когда на должность генпрокурора назначили подконтрольную Банковой Ирину Венедиктову, события форсировали. Прокурор Андрей Радионов, который вел дело Стерненко, отказал требованию главы ОГП подписать текст подозрения, ссылаясь на то, что доказательств вины активиста он не видит, а спущенный ему сверху документ имеет все признаки предвзятости. После этого сотрудник ОГП вышел из дела, но ему нашли замену.

Суд назначил Стерненко два месяца домашнего ареста.