Мусорской терроризм: ночью менты опять пришли к Сергею Стерненко и сбежали

К Стерненко уже второй раз приходят посланники Авакова

В ночь на вторник, 23 июня, в дом, где живет активист Сергей Стерненко, снова пожаловали менты. Судя по всему, их целью является регулярно задалбывать отбывающего домашний арест гражданина. По крайней мере, припираются они регулярно и именно по ночам.

Как заявил сам активист на своей странице в Facebook, поздно вечером к нему снова пришли менты, которые расспрашивали, почему он не отбывает домашний арест в Одессе.

Они якобы хотели поговорить тет-а-тет, но сбежали, как только услышали о том, что подозреваемый в заказанном портновскими последователями деле собирается вызывать адвоката.

"Спросили, почему я не отбываю домашний арест в Одессе. Я доступно объяснил и даже рассказал им, что написано в постановлении по контролю за выполнением домашнего ареста. В частности, что у киевской полиции нет полномочий осуществлять проверки, - подчеркнул Стерненко. - Захотели поговорить с глазу на глаз. Я сказал, что сейчас позвоню адвокатам, и мы обязательно пообщаемся. Мужчины промолчали и ушли. У полиции тяжелая работа - нужно приходить исключительно ночью и не давать спать.

Напомним, в прошлый раз к активисту полиция тоже приходила ночью. Тогда это были люди, которые представились работниками полиции Одессы. Они якобы приехали в Киев, чтобы разъяснить условия выполнения меры пресечения. Они также сбежали, как только услышали о возможном приезде адвоката.

Напомним, 25 мая 2018 г. экс-лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко подвергся нападению двух мужчин. Обороняясь, Стерненко ударил ножом одного из преступников. Второй нападавший был задержан полицией и вскоре отпущен на свободу.

Посадить самого активиста власти решили практически сразу после прихода к власти Владимира Зеленского. Запрос на посадку символизирующего проукраинскую позицию Стерненко формировал обиженный на Майдан Андрей Портнов. Впрочем, дело тянулось больше года, а только когда на должность генпрокурора назначили подконтрольную Банковой Ирину Венедиктову, события форсировали. Прокурор Андрей Радионов, который вел дело Стерненко, отказал требованию главы ОГП подписать текст подозрения, ссылаясь на то, что доказательств вины активиста он не видит, а спущенный ему сверху документ имеет все признаки предвзятости. После этого сотрудник ОГП вышел из дела, но ему нашли замену.

Суд назначил Стерненко два месяца домашнего ареста.