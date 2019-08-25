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В Ростовском СИЗО разгромили камеру незаконно осужденного крымского татарина

11:00
Над Рустемом Исмаиловым издевается новое руководство ростовского СИЗО - фото 1
Над Рустемом Исмаиловым издевается новое руководство ростовского СИЗО

Российские террористы, удерживающие в неволе политзаключенных-крымских татар, ввалились в камеру нелегально похищенного ФСБшниками и осужденного по делу "Хизб ут-Тахрир" Рустема Исмаилова.

О произошедшем в СИЗО №1 Ростова-на-Дону написал на своей странице в Facebook адвокат Маммет Мамбетов.

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По его словам, террористы из федеральной службы исполнения наказаний регулярно устраивают погромы в камере крымского татарина.

"21 августа посетил осуждённого по части второй статьи 205.5 УК РФ Рустема Исмаилова. Несмотря на то, что моя очередь на встречу с моим подзащитным была ранняя, встретиться с ним мне удалось ближе к обеду. Причиной этому явился погром, устроенный в его камере сотрудниками ФСИН. По словам Рустема это уже второй за последние две недели. Так новое руководство СИЗО наводит свои порядки. В камере все верх дном. Все переломано. Что искали, непонятно", - написал правозащитник.

Как известно, 27 марта этого года российские оккупанты провели очередные карательные операции по задержанию крымских татар. 24 активистов задержали и обвинили в "нарушении закона" - участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в РФ признали незаконной.

"Суды" оккупантов, само собой, штамповали решение за решением по фейковым обвинениям для того, чтобы крымские татары не выходили на свободу.

Напомним, из-за развязанной русскими расовой дискриминации в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А путинские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.

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