YouTube лег под Роскомнадзор и требует от UATV удаления видео об обысках у крымских татар

Путинские приспешники требуют удалить видео с представителем Хизб ут-Тахрир

Роскомнадзор, пропагандистское ведомство РФ, которое следит за тем, чтобы у людей не было доступа к правде, подал страйк в суппорт американской компании YouTube на видео единственного украинского иновещательного телеканала UATV.

Обиделись русские на публикацию 2017-го года интервью с Фазылом Амзаевым, главой информационного офиса в Украине запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Столь позднюю реакцию Роскомнадзора на правдивое видео об обысках и карательных акциях у крымских татар можно пояснить тем, что у террористов очень много работы - они ведут постоянную борьбу с ветряными мельницами, ограждая российское быдло от реальности.

На записи Амзаев рассказал о том, как русские преследуют население Крыма и на политические дела представителей "Хизб ут-Тахрир".

- Наша организация" Хизб ут-Тахрир "действует 60 лет. Деятельностью является идеологическая и политическая работа. Мы, основываясь на исламских ценностях, отрицаем любые формы насилия, и это не просто слова, но и практика, подтверждается многолетней работой во всем мире. Россия - единственная страна, которая нас запретили, считая террористической группировкой, - заявил представитель организации.

Теперь же редакция UATV получила "письмо счастья" из YouTube, в котором сказано об обращении в компанию федеральной службы. Дескать, видос нарушает российские законы, а посему телеканал должен его удалить.

"Роскомнадзор добавил следующий URL в список запрещенных материалов. Если вы не удалите контент, Google может быть вынужден заблокировать его", - сказано в документе.

Само собой, чистить плей-лист в видеохостинге украинские журналисты отказались, уведомив YouTube о том, что видео не содержит запрещенной символики, призывов к нарушению законов или к массовым беспорядкам.

Напомним, из-за развязанной русскими расовой дискриминации в Крыму гаагский суд ввел превентивные меры против РФ, обязав оккупантов отменить ущемление прав местного населения, а также прекратить запрещать работу Меджлиса. При этом в трибунале не увидили никаких причин для ограничений против страны убийц из-за финансирования терроризма.

А путинские нелюди продолжили игнорировать обеспечительную меру суда, похищать людей и получать полную поддержку из Москвы.