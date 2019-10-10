В России за "шпионаж для Украины" посадили 72-летнего деда

72-летнему Владимиру Моргунову впаяли 12 лет

В среду, 9 октября, российские террористы провели очередную показательную акцию устрашения, приговорив к фактически пожизненному заключению жителя приграничного с Украиной села.

72-летний Владимир Моргунов получил 12 лет колонии строгого режима за "государственную измену".

Пенсионера, который родился в Луганской области в 47-м году, бросили за решетку в ноябре 2018-го, когда у него в ходе обысков якобы нашли украинский и российский паспорта, а также 10 коробок из-под телефонов и сим-карты.

Мужчину сразу же обвинили в том, что он «шпионил в пользу Украины». Мол, пожилой человек, видя проезжающие по селу Чертков Ростовской области колонны военной техники, сливал данные о них сотрудникам СБУ.

Фактически же русские просто пытаются устрашить всех живущих у границы людей, показывая, что они способны бросить за решетку по выдуманным обвинениям даже старика. Видимо, для того, чтобы ни у кого не было соблазна фотографировать едущих "на учения" в Украину оккупантов.

Как известно, вдоль границ с Украиной российские террористы обустраивают три дивизионные группы наступательного характера. Общая численность готовых к масштабному нападению оккупантов вблизи с нашей страны достигает 85 тысяч человек.