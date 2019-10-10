Сергей Пашинский Формула Штайнмайера Владимир Зеленский война на Донбассе

В России за "шпионаж для Украины" посадили  72-летнего деда

08:00
72-летнему Владимиру Моргунову впаяли 12 лет - фото 1
72-летнему Владимиру Моргунову впаяли 12 лет

В среду, 9 октября, российские террористы провели очередную показательную акцию устрашения, приговорив к фактически пожизненному заключению жителя приграничного с Украиной села.

72-летний Владимир Моргунов получил 12 лет колонии строгого режима за "государственную измену".

"Слуги народа" придумали поддержку разведения войск населением Золотого и Петровского

Пенсионера, который родился в Луганской области в 47-м году, бросили за решетку в ноябре 2018-го, когда у него в ходе обысков якобы нашли украинский и российский паспорта, а также 10 коробок из-под телефонов и сим-карты.

Мужчину сразу же обвинили в том, что он «шпионил в пользу Украины». Мол, пожилой человек, видя проезжающие по селу Чертков Ростовской области колонны военной техники, сливал данные о них сотрудникам СБУ.

Фактически же русские просто пытаются устрашить всех живущих у границы людей, показывая, что они способны бросить за решетку по выдуманным обвинениям даже старика. Видимо, для того, чтобы ни у кого не было соблазна фотографировать едущих "на учения" в Украину оккупантов.

Как известно, вдоль границ с Украиной российские террористы обустраивают три дивизионные группы наступательного характера. Общая численность готовых к масштабному нападению оккупантов вблизи с нашей страны достигает 85 тысяч человек.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
война на Донбассе терроризм Боевики Россия Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Зеленский обсудил с Блоком дорасследование украинского вопроса в деле MH17 - фото 1
Катастрофа MH17: Зеленский встретился в министром из Нидерландов
09:20
Боевики обстреливают позиции ВСУ в районе Золотого - фото 1
Русские пять раз обстреливали район Золотого, откуда ВСУ хотят отступать
08:40
Украинского миллиардера объявили в розыск. Раскрыты детали - фото 1
Украинского миллиардера объявили в розыск. Раскрыты детали
Вчера, 19:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
04 октября, 10:05
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 16:45
Загрузка...