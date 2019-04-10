В России взорвался ехавший из "ДНР" поезд

Под Таганрогом взорвался вагон ехавшего из "ДНР" товарняка

Неподалеку от приграничного с Украиной Таганрога разнесло на куски один из товарных вагонов состава, который шел с оккупированной территории Донецкой области с неизвестным грузом.

О ЧП, произошедшем около 4:30 утра еще в понедельник, 8 апреля, сообщили российские СМИ.

Бабахнул вагон грузового поезда аккурат на железнодорожной станции "Мережаново", так так сильно, что куски железа повредили бетонные шпали и попрошивали ворота расположенных поблизости жилых домов.

Перепуганный же машинист решил не останавливать поезд, а промчался дальше в сторону Батайска.

Разумеется, их источники псевдожурналистов в силовых ведомствах РФ тут же стали говорить о "спланированном украинцами теракте", но в официальных сводках информации о происшествии нет вообще.

С учетом того, что многие путинские боевики устроили торговлю оружием и толкают в Россию через своих приспешников даже серьезные боеприпасы типа снарядов и мин, вполне может быть, что в загруженный углем или другим награбленным добром состав добавили вагон с БК. И удивляться взрыву нечего: оружие, которое русские бесконтрольно раздают преступникам для войны на Донбассе, всплывает в России все громче и громче.

Напомним, накануне нового года в Краснодарском крае двое наглухо отбитых террориста "ДНР" из Калашей расстреляли посетителей кафе. Подобных ЧП по всей РФ - не счесть, а иногда убийства террористами из ОРДиЛО происходят и в соседних республиках. К примеру, в Казахстане, где путинский наемник Александр Безруков убил и раслченил знакомого.