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В ЕС ждут, что русские сознаются в вине за крушение MH17

18:20
В ЕС ждут, что русские начнут в полной мере сотрудничать со следствием - фото 1
В ЕС ждут, что русские начнут в полной мере сотрудничать со следствием

Накануне шестой годовщины трагедии в Европейском парламенте выступили с совершенно нелогичным заявлением о надеждах на раскаяние со стороны Кремля.

Согласно опубликованному на официальном сайте Европарламента документу, политики из ЕС надеются на то, что вечно лгущая о причинах падения "Боинга" Малайзийских авиалиний Россия вдруг возьмет и начнет полностью сотрудничать со следствием.

СБУ задержала агента ГРУ, связанного с виновниками гибели MH17

"Евросоюз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, обеспечению справедливости для 298 жертв падения рейса MH17 и их ближайших родственников, и привлечению к ответственности виновных в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, - подчеркнули в Европарламенте. - Мы продолжает испытывать глубокое сочувствие ко всем тем, кто потерял своих близких в катастрофе рейса MH17 на Донбассе. Россия должна взять на себя ответственность за эту трагедию, а также будет в полном объеме сотрудничать в усилиях по установлению ответственности за уничтожение малайзийского самолета в 2014 году".

Напомним, сейчас в Международном уголовном трибунале в Гааге проходит рассмотрение дела о гибели рейса MH17. В суде представлены факты и доказательства того, что гражданский борт был сбит русским оружием и русскими военными при поддержке пророссийских сепаратистов. Однако Трибунал обвиняет конкретных людей, а не государство.

Россия уже шесть лет все обвинения отвергает, хотя факты и свидетели говорят о вине этого государства - спонсора международного терроризма.

Таким образом, иск в ЕСПЧ будет для Нидерландов следующим этапом наказания виновных и признания преступлений режима Путина государственной политикой РФ.

Отметим, что русские к этому уже подготовились - новая конституция этого государства "разрешает" России не исполнять решения международных судов.

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