В Росії на газогоні стався масштабний викид метану - наслідки було видно з космосу

"Газпром" небезпечний для людей та довкілля / ПАО Газпром

"Газпром" упіймали на викиді величезної кількості метану - аварію помітили на знімках із космосу.

Це сталося 5 жовтня у Нижегородській області, де "Газпром" проводив ремонтні роботи.

Росіяни намагалися приховати інформацію про аварію, але їм не вдалося.

Викид небезпечного газу помітила компанія Kayrros SAS, яка аналізує дані із супутникових знімків.

"Газпрому" довелося пояснювати свій вчинок. Російський монополіст заявив про незначне скидання газу під час робіт із усунення дефектів на газопроводі. При цьому в "Газпромі" не уточнили, про які саме обсяги скидання йдеться.

Експерти Kayrros SAS припускають, що швидкість скидання була близько 164 тонн метану на годину. Якщо скидання тривало годину, то наслідки для клімату можна порівняти з викидами від 8 тисяч авто у Великій Британії за рік.

Аварія сталася на тлі глобального ривку на чолі зі США та Європейським союзом щодо скорочення викидів парникових газів як мінімум на 30% порівняно з рівнями 2020 року.

Очікується, що майже три десятки країн приєднаються до ініціативи, яку вже підтримали Канада, Велика Британія та Мексика. Росія ще не взяла на себе зобов'язання та закликала звільнити проекти зі скорочення викидів від санкцій.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Росія є другим за величиною виробником природного газу у світі після США, але її нафтогазові операції викидають більше метану, ніж будь-яка інша країна.