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"Вернуть полеты в РФ": появилась странная петиция

12:00
"Вернуть сообщение с РФ": появилась странная петиция - фото 1
"Вернуть сообщение с РФ": появилась странная петиция

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием вернуть авиасообщение с РФ.

Поезда в Россию отменят?: Гройсман дал ответ

Автором прошения является гражданка Виктория Темченко.

"Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьей", - сказано в петиции.

'Вернуть полеты в РФ': появилась странная петиция - фото 184994

Отметим, что Украина прекратила пассажирское авиасообщение с Россией еще в 2015 г. В 2019 г. после вояжа Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву, были запрещены и чартерные рейсы в сторону РФ.

Схожие действия планировалось предпринять и в отношении железнодорожного сообщения. Но пока безуспешно.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян обещал запретить поезда в Россию уже в ближайшие несколько лет.

Как заявил чиновник, украинцы все чаще обращают свои взгляды к Европе. Да и как свидетельствуют статистические данные в РФ, наши соотечественники перестали возглавлять потоки эмигрантов в "необъятную".

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