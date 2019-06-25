В Раду от "Слуги народа" идёт спонсор Мураева и жена люстрированного прокурора

Ольга Кавун будет нардепом после помощи Мураеву

На первом съезде партии Владимира Зеленского ее лидеры говорили о возможных изменениях в списках, если того потребует народ. И изменения в перечне кандидатов действительно происходят. Правда, с уклоном на антиукраинский курс политсилы.

Так, представленный 13 июня спискок будущих нардепов изменили буквально на днях. В нем появилась некая Ольга Кавун.

В представленном после съезда партии списке с 78 по 84 номер значились Анатолий Костюх, Евгений Брагар, Виталий Безгин, Вадим Гутцайт, Александр Салийчук, Роман Карбаджак и Элла Репина.

Теперь же его видоизменили, сдвинув некоторых кандидатов, и расширив перечень будущих парламентариев: с 76 по 80 места в партии числятся Евгений Брагарь, Виталий Безгин, Ольга Кавун, Александр Салийчук и Элла Репина.

Одесситка Кавун является владелицей мебельной фабрики Feronia и совладелицей одесского салона красоты G.bar French.

Выпускница Донецкого национального университета, Киево-Могилянской бизнес-школы и Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, знает толк в бизнесе. Ее муж Дмитрий Кавун долгое время был прокурором города Южный, с 2011-го был заместителем прокуроров Одесской и Харьковской областей, а после Революции Достоинства уволен в соответствии с законом "Об очищении власти".

Его связывают с сыном бывшего генерального прокурора Артемом Пшонкой.

А ещё в начале этого года Кавун и ее муж инвестировали в другую пророссийскую партию "Наши" Евгения Мураева. По 234 тысячи гривен на человека. Впрочем, в составе регионалов жене люстрированного прокурора в Раду попасть не светит, поэтому ставку сделали на "Слугу народа", а попасть в партию "новых лиц" труда для них не составило.