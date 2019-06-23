Иду в политику: "Слуга народа" приютила еще одного комика (ВИДЕО)

Скичко решил стать Зе депутатом

В Верховную Раду под брендом Владимира Зеленского "Слуга народа" будет прорываться очередной известный телеведущий и пародист Александр Скичко. Об этом он сам заявил на своей странице в столь почитаемой артистами соцсети Instagram.

28-летний комик опубликовал видеообращение к фанатам, в котором дал понять, что ничем не отличается от множества работников развлекательной индустрии, которые, пользуясь хайпом Зеленского, массово идут в политику.

Само собой, Скичко оказался в составе "Слуги народа", где представители шоу-биза перемежаются с активистами Антимайдана и другими скандальными деятелями.

Правда, в списки партии ведущий не попал - он пойдет по мажоритарке, которую так "хотел" отменить Зеленский.

- Сегодня были опубликованы списки мажоритарщиков от партии "Слуга народа". И теперь я могу официально сказать, что я иду в политику. Я иду представлять свою родную Черкасскую область. И хочу сразу ответить на вопрос, который у вас возникает: почему, зачем и как вообще у меня мотивация. Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые пять лет, надоело ездить по разбитым дорогам, а главное, мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну, как они обсуждают, в какую страну лучше поехать зарабатывать, потому что в Украине жить невозможно, - заявил Скичко.

Параллельно с этим ведущий говорил о "президенте не из системы", не обращая внимание на поступки Зеленского, которые свидетельствуют об обратном.

Также Скичко и раскритиковал нежелание нардепов голосовать за инициативы Зе, хотя президент вносил в Раду документы с противоположным своим же обещаниям содержанием, а сам парламент после указа о разгоне мог принимать лишь юридически ничтожные законы, ведь у него не осталось полномочий для рассмотрения закона.

Напомним, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.