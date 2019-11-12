В Раде нардепа поймали на самом интересном. Он предлагал за это сажать

В Раде нардепа поймали на самом интересном. Он предлагал за это сажать

В Верховной Раде поймали очередного нардепа-кнопкодава. На этот раз процедуру голосования нарушил Василий Нимченко из ОПЗЖ.

Об этом сообщает "Чесно".

Как передает СМИ, нардеп дважды поддержал законопроект об усовершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования.

На первый взгляд во всей это истории ничего необычного нет. В Раде 9-го созыва это уже как минимум 4-й случай подобный случай. Однако особой остроты инциденту придает тот факт, что Нимченко является одним из соавторов криминализации кнопкодавства.

Напомним, в "Слуге народа" разгорелся скандал: "зеленые" депутаты промышляют кнопкодавством. Желая сохранить лицо партии, глава ВРУ Дмитрий Разумков пообещал привлечь виновных к ответственности.