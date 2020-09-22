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В Раде хотят вышвырнуть Фокина из Трехсторонней контактной группы

17:00
Нардепы будут просить Зеленского отозвать Фокина на кладбище политических трупов - фото 1
Нардепы будут просить Зеленского отозвать Фокина на кладбище политических трупов

В среду, 22 сентября, народные депутаты от фракции "Голос" заявили о том, что собираются выступить с официальным обращением к Владимиру Зеленскому с требованием уволить откровенного сепара и пророссийского коллаборанта с поста заместителя главы делегации Украины в ТКГ.

Из-за вредоносной деятельности Витольда Фокина, а также его рассказов о фактической непричастности России к войне в Украине парламентарии намерены взывать к Зеленскому, который, в принципе, придерживается примерно такой же позиции, как и сам соратник Кравчука.

Переговоры в Минске зашли в полный тупик

На своей странице в Facebook нардеп Роман Лозинский объявил о позиции своей политсилы.

"Витольд Фокин уже давно не боится называть боевиков так называемых "Д/ЛНР" "повстанцами", выступает за всеобщую амнистию, за особый статус не только ОРДЛО - но и всего Донбасса, а также за создание "международного временного правительства" на суверенной территории Украины. Подобные заявления являются неприемлемыми и вредительскими. Заявления Фокина демонстрируют его полное непонимание причинно-следственных связей начала российско-украинской войны и откровенный дрейф в сторону России, равно как и нахождение под полным влиянием московской пропаганды. Напомню, в 2017 году Фокин заявлял, что "Россию надо понять - у нее там флот", ведь она "потеряла бы Крым навечно", потому что "пришли бы сюда американцы". Готовим запрос к Президенту Украины с требованием уволить Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонний контактной группе.

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями". А Кравчук с Фокиным при этом постоянно топят за принятие откровенно пророссийских решений.

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