Переговоры в Минске зашли в полный тупик

Русские требуют от Украины согласиться на выборы в "ДНР" и "ЛНР" любой ценой

Заседание Трехсторонней контактной группы в среду, 16 сентября, длилось семь часов и ни к чему не привело. Хотя официально у Зеленского и говорят о том, что украинская делегация настаивала на соблюдении режима тишины и обсудила подготовку к обмену пленными, на самом деле переговоры провалены.

Как написал на своей странице в Facebook и заявил в эфире "Громадського радіо" представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш, Россия, де-факто, полностью заблокировала возможность диалога.

Все попытки Зеленского делать вид, что срыва режима тишины со стороны оккупанта не было, разбились об обещания Ермака провести местные выборы при наличии российских войск на Донбассе.

"Россия продолжает делать вид, что она посредник переговоров, а не непосредственный участник. Сегодня прошло уже третье заседание ТКГ, которое они блокируют, используя в качестве причины это Верховной Рады о местных выборах. Представитель от ОБСЕ сказал, что за 50 лет работы он еще не сталкивался с таким вопиющим фактом полной блокады переговоров", - подчеркнул Гармаш.

Кроме того, по словам включенного в переговорный процесс журналиста, заблокированным оказался и вопрос обмена террористов на заложников. До тех пор, пока Киев не прогнется и не выполнит требования русских оккупантов.

При этом для обсуждения возможности проведения выборов в "ДНР" и "ЛНР" - представители украинской делегации в ТКГ хотят обсудить в политической подгруппе закон об особом статусе Донбасса, как это прописано в Минских соглашениях, подписанный Порошенко и ставший настоящим подарком для Кремля.

Фактически же террористы требуют от Украины убрать из постановления ВР пункт о том, что выборы на оккупированной территории можно провести только после того, как Украина вернет контроль над границей. Именно этого же и добивается глава Офиса президента Андрей Ермак. Такие же предложения в парламент вносил и глава делегации Леонид Кравчук, а его ватоголовый соратник Витольд Фокин рассказывал о том, что нашей стране нужно пойти на этот шаг "ради мира".

Напомним, 23 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске заключила очередное перемирие, по условиям которого с 27 июля на Донбассе запрещаются наступательные и разведывательные действия, ведение снайперского огня и размещение тяжелой техники в населенных пунктах. При этом украинских военных за нарушение перемирия будут наказывать дисциплинарным путем, а вот к террористам такие меры применять, разумеется, некому.

Более того, уже через 20 минут после наступления "мира" боевики нарушили все договоренности. В Кремле сразу же отморозились от ответственности, заявив о "своем невлиянии на захвативших часть Донбасса преступников". Чуть позже в министерстве обороны изменили указ военнослужащим и разрешили им открывать огонь по оккупантам в случае необходимости защищать свою жизнь. Тем не менее, все фиксируемые наблюдателями ОБСЕ обстрелы и взрывы у Зеленского по-прежнему списывают на "беспокоящий неприцельный огонь", а погибших называют "небоевыми потерями".