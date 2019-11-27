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В правительстве обещают скидки для людей в обмен на покупку газа у русских

08:40
Оржель объявил о возможных прямых покупках газа у России - фото 1
Оржель объявил о возможных прямых покупках газа у России

Кабинет министров Алексея Гончарука работает над тем, чтобы вернуться к закупкам топлива у террористов напрямую с предоставленной Кремлем скидкой.

А чтобы украинцам не было обидно из-за принесения денег стране, которая пустит их на убийство наших же сограждан, в правительстве обещают пустить сэкономленные деньги на субсидирование коммуналки.

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Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По его словам, конечным потребителям газ государство будет продавать по рыночной цене, а разницу между ней и закупочной, предоставленной "Газпромом" пойдёт "в том числе и на субсидирование незащищенных потребителей:

"Если мы будем иметь сниженную цену, - потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, - мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через любые другие инструменты для покрытия субсидий или на другие социально важные меры", - заявил Оржель в ходе презентации запланированных на 2019-2020 годах изменений в сфере энергетики и экологии To do list в Киеве.

Подробностей реализации плана покупок газа у русских напрямую министр не сообщил, но сам факт того, что "Нафтогаз" уже четыре года как не приобрёл у террористов ни капли топлива, чем поставил их в сложную ситуацию, уже показателен. Особенно с учетом того, что дороже дешевого российского газа нам обходится только свобода от оккупантов.

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Нафтогаз Газпром война терроризм Алексей Гончарук Алексей Оржель газ субсидии Новости
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