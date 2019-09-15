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В Польше задержали украинских контрабандистов, они представляются СБУшниками

12:00
Поляки объявили о задержании украинцев-контрабандистов янтаря - фото 1
Поляки объявили о задержании украинцев-контрабандистов янтаря

В минувшую пятницу, 13 сентября в Варшаве местные полицейские провели задержание шестерых человек которых сумели "на горячем" поймать за контрабанду янтаря. Двое из них оказались гражданами Украины.

Возможно, дело о нелегальном ввозе драгоценного камня могло стать рядовым, если бы задержанные граждане Украины не заявили правоохранителям о том, что работают в СБУ.

Нужно узаконить добычу янтаря - президент Украины

Как рассказали сегодня в Центральном Антикоррупционном бюро Польши, речь идет о перевозке большой партии янтаря через границу. Правда, точный вес завезенного злоумышленниками нелегально добытого товара не назвали.

"Спецоперация, проводимая Центробанком, касается контрабанды большого количества янтаря на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", - отметили в ведомстве.

В Польше задержали украинских контрабандистов, они представляются СБУшниками - фото 187774

Само же задержание прошло около 18 вечера в пятницу, в одном из ресторанов Варшавы. Как копы очищали заведение общепита от рядовых людей, остается загадкой, ведь спецназовцы во время штурма использовали шумовые гранаты. Возможно, правоохранители в ресторане прикидывались посетителями.

Не говорят поляки и о том, действительно ли украинцы работают в спецслужбе.

Отметим, что янтарный вопрос стоит в украинской политике особенно остро. Преступные группировки уже давно наладили добычу и сбыт украинского янтаря за рубеж.

И Зенленский объявил им войну. Успех маловероятен. Все предыдущие попытки властей покончить с преступниками оканчивались вполне закономерно: никак.. Яркий тому пример - работа правоохранителей во времена Порошенко. Пятый президент, как и нынешний, пообещал уничтожить "янтарную республику". Но дальше показательных задержаний дело не дошло.

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