В Варшаве безумный суицидник выбросился с высотки на украинца

26-летний поляк свалился на 18-летнего украинца с большой высоты

Ужасная трагедия приключилась в центре польской столицы вечером в минувшее воскресенье, 22 сентября. 18-летний турист из Украины сидел на скамейке под зданием, когда на него свалился желающий покончить с жизнью поляк.

По данным полиции, наложить на себя руки решил 26-летний граждинан Польши, который специально для этого снял комнату на ночь на 18-м этаже высотки.

Самоубийца от полученных травм скончался прямо на месте ЧП, а копы, осматривая место его ночлега, ничего сверхъестественного не обнаружили - только лишь открытое окно.

Украинцу же не повезло. Недавно отпраздновавший совершеннолетие молодой человек получил тяжелейшие травмы головы. Без сознания в критическом состоянии его довезли до больницы медики "скорой".

Как утверждают следователи, пострадавших от выходки самоубийцы могло бы быть больше - за секунду до инцидента на скамейке с украинцем сидел еще один человек. Но ему повезло встать и отойти буквально на метр до падения поляка.

По факту ЧП открыто уголовное дело, хотя наказывать за правонарушение уже некого.