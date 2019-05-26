Владимир Зеленский Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

В Польше сгорел дотла автобус, который вез украинцев

17:00
Автобус, который вез украинских туристов, скорел дотла - фото 1
Автобус, который вез украинских туристов, скорел дотла / Kontakt 24

В ночь на 26 мая в Польше в районе Кракова произошло ЧП с участием украинцев и последующим бездействием украинских властей.

Об инциденте сообщает TVN24. Как пишет издание, автобус, следовавший по рейсу "Киев - Прага", по неизвестным причинам загорелся. Инцидент имел место около часа ночи.

Пожар начался в отсеке, где расположен двигатель. Огонь быстро охватил весь салон транспорта, однако , к счастью, людей удалось быстро эвакуировать. В салоне находилось 67 пассажиров.

Автобус сгорел полностью, при этом огонь даже выжег дыру в дорожном покрытии. О пострадавших не сообщается.

В Польше сгорел дотла автобус, который вез украинцев - фото 181635
Пожар уничтожил автобус, люди не пострадали / Kontakt 24

Один из пассажиров сообщил, что проблемы на этом не закончились.

"67 человек, которые были в автобусе так и не получили никакой помощи не от компании перевозчика, также и от консульства Украины. И уже 11 часов катаются в округах Польши", - цитирует бедолагу телеграм-канал Perepichka News.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Происшествия Безвиз Польша пожар Новости События
powered by lun.ua
Другое на тему
На мост Кличко напали вандалы - мэр негодует - фото 1
Мост Кличко устал на второй день работы
20:00
Даша Квиткова - победительница шоу Холостяк 9 - фото 1
Холостяк 9: победительница шоу - Даша Квиткова
18:00
В главке не видят зашквара в действиях своих сотрудников в Ровно - фото 1
В полиции отреагировали на задержание ментами протестующих против Зеленского подростков
15:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...