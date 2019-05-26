В Польше сгорел дотла автобус, который вез украинцев

Автобус, который вез украинских туристов, скорел дотла / Kontakt 24

В ночь на 26 мая в Польше в районе Кракова произошло ЧП с участием украинцев и последующим бездействием украинских властей.

Об инциденте сообщает TVN24. Как пишет издание, автобус, следовавший по рейсу "Киев - Прага", по неизвестным причинам загорелся. Инцидент имел место около часа ночи.

Пожар начался в отсеке, где расположен двигатель. Огонь быстро охватил весь салон транспорта, однако , к счастью, людей удалось быстро эвакуировать. В салоне находилось 67 пассажиров.

Автобус сгорел полностью, при этом огонь даже выжег дыру в дорожном покрытии. О пострадавших не сообщается.

Пожар уничтожил автобус, люди не пострадали / Kontakt 24

Один из пассажиров сообщил, что проблемы на этом не закончились.

"67 человек, которые были в автобусе так и не получили никакой помощи не от компании перевозчика, также и от консульства Украины. И уже 11 часов катаются в округах Польши", - цитирует бедолагу телеграм-канал Perepichka News.