В полиции заявили о задержании убийц Амины Окуевой (ВИДЕО)

Копы якобы схватили убийц Амины Окуевой

Днем в воскресенье, 12 января, менты сделали заявление о раскрытии очередного громкого убийства ветерана АТО и бойца батальона "Киев-2" Амины Окуевой и покушения на ее мужа Адама Осмаева. Фамилии задержанных копы не называют, как и не приводят доказательств их причастности к преступлениям.

На своей странице в соцсети Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, который еще недавно чилился на курорте в Италии, запостил видеозапись задержания одного из подозреваемых.

По словам главы МВД, полицейские и прокуроры упаковали исполнителей расстрела Окуевой и еще ряда убийств:

"На счету преступников еще два заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые также раскрыто. В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков ", - отметили в прокуратуре.

Правда, неизвестно, взяли ли реальных убийц. В пресс-релизе полиции не называются имена, но ряд других источников указывает, что на фото киевлянин Игорь Редькин, который также подозревается в ряде других убийств.

Как утверждает Аваков, ДНК одного из обвиняемых совпало с биологическим материалом оружия, которое было брошено под Глевахой во время налета на машину Осмаева и Окуевой.

Ранее правоохранители рассказывали, что женщину-ветерана убили киллеры из России.

Нацполицией задежан подазреваемый в убийстве Амины Окуевой в 2017г. Полиция подозревает задержанного в участии, в составе группы, еще двух убийствах. Задержаны и другие участники преступной группы.https://t.co/YZG5mqWoHM pic.twitter.com/TsI0SEG4dy — Arsen Avakov (@AvakovArsen) January 12, 2020

Напомним, вечером 30 октября под Киевом неизвестные расстреляли автомобиль, в котором были Амина Окуева и Адам Осмаев. В результате, женщина скончалась на месте. Адам Осмаев получил ранение ноги.

Амину Окуеву похоронили в Днепре 1 ноября. Церемония проходила в очень узком кругу.