В полиции заявили о задержании убийц Амины Окуевой (ВИДЕО)
Днем в воскресенье, 12 января, менты сделали заявление о раскрытии очередного громкого убийства ветерана АТО и бойца батальона "Киев-2" Амины Окуевой и покушения на ее мужа Адама Осмаева. Фамилии задержанных копы не называют, как и не приводят доказательств их причастности к преступлениям.
На своей странице в соцсети Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, который еще недавно чилился на курорте в Италии, запостил видеозапись задержания одного из подозреваемых.
По словам главы МВД, полицейские и прокуроры упаковали исполнителей расстрела Окуевой и еще ряда убийств:
"На счету преступников еще два заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые также раскрыто. В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков ", - отметили в прокуратуре.
Правда, неизвестно, взяли ли реальных убийц. В пресс-релизе полиции не называются имена, но ряд других источников указывает, что на фото киевлянин Игорь Редькин, который также подозревается в ряде других убийств.
Как утверждает Аваков, ДНК одного из обвиняемых совпало с биологическим материалом оружия, которое было брошено под Глевахой во время налета на машину Осмаева и Окуевой.
Ранее правоохранители рассказывали, что женщину-ветерана убили киллеры из России.
Напомним, вечером 30 октября под Киевом неизвестные расстреляли автомобиль, в котором были Амина Окуева и Адам Осмаев. В результате, женщина скончалась на месте. Адам Осмаев получил ранение ноги.
Амину Окуеву похоронили в Днепре 1 ноября. Церемония проходила в очень узком кругу.