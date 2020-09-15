В полиции проверяют четыре версии избиения Балуха

В полиции до сих пор не знают, что случилось с Балухом

Спустя неделю после того, как на бывшего политзаключенного Кремля напали неизвестные, в полиции не могут однозначно сказать, с чем вообще связано избиение. Более того, если импотентность копов уже и не надо доказывать, полную бесполезность демонстрируют еще и судмедэксперты.

Как утверждают в полиции, именно судебно-медицинская экспертиза должна была окончательно помочь ментам понять, было ли случившееся попыткой разбоя или местью за любовь к Украине.

Впрочем, никаких ответов у "самых лучших и опытных следователей" еще нет. Об этом на своей странице в Facebook написал другой экс-политузник Кремля Роман Сущенко.

По его словам, полиция рассматривает четыре версии избиения Владимира Балуха: несчастный случай, хулигантство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

"14 сентября был на допросе по этому делу как свидетель. Следствие интересовали мельчайшие детали. Судя по содержанию вопросов и их количества, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия. Следствие выяснило большинство обстоятельств вечера, нашло свидетелей и провело необходимые следственные действия. Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания", - отметил Сущенко, подчеркнув, что слабо верит в версию несчастного случая.

Как известно, в бессознательном состоянии бывшего политузника Москвы обнаружили 8 сентября около полудня на территории Гидропарка. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой травмой головы, а менты заявили о пропаже личных вещей активиста, намекая на то, что случившееся было ограблением. В Офисе президента также сказали об "отсутствии доказательств политических причин нападения". При этом копы завели уголовное дело о разбое, хотя чуть позже была найдена сумка со всеми вещами пострадавшего.

Напомним, 7 сентября прошлого года российские оккупанты выпустили из тюрем 24 пленных моряков и политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Романа Сущенко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Алексея Сазоновича и других.

Сам же Балух был репрессирован оккупантами фактически из-за того, что не согласился с оккупацией Крыма и вывесил над своим домом украинский флаг.