Балуха погрузили в медикаментозную кому, его состояние тяжелое

Балух до сих пор находится в коме

Бывшего политического заключенного России Владимира Балуха врачи были вынуждены ввести в состояние медикаментозного сна, поскольку вызванная избиениями травма оказалась очень серьезной.

Об этом в совместном YouTube-канале Сенцова, Жадана и Соболева рассказал режиссер и друг пострадавшего от рук неизвестных экс-политузника.

По словам Олега Сенцова, информация о сломанных руке и ключице не подтвердилась. Но черепно-мозговая травма Балуха потребует серьезного лечения и реабилитации:

- После операции на головном мозге по извлечению гематомы состояние травмированного остается тяжелым. Он находится в реанимации киевской больницы в медикаментозном сне. Врачи пока еще воздерживаются от прогнозов.

Как известно, в бессознательном состоянии бывшего политузника Москвы обнаружили 8 сентября около полудня на территории Гидропарка. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой травмой головы, а менты заявили о пропаже личных вещей активиста, намекая на то, что случившееся было ограблением. В Офисе президента также сказали об "отсутствии доказательств политических причин нападения". При этом копы завели уголовное дело о разбое, хотя чуть позже была найдена сумка со всеми вещами пострадавшего.

Напомним, 7 сентября прошлого года российские оккупанты выпустили из тюрем 24 пленных моряков и политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Романа Сущенко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Алексея Сазоновича и других.

Сам же Балух был репрессирован оккупантами фактически из-за того, что не согласился с оккупацией Крыма и вывесил над своим домом украинский флаг.