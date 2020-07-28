Владимир Зеленский Убийство Кучапина Луцкий террорист Карантин в Украине война на Донбассе Досье

В полиции пояснили, почему не могут поймать полтавского террориста

18:20
Скрыпник скрывается уже почти неделю - фото 1
Скрыпник скрывается уже почти неделю

Мелкий преступник Роман Скрыпник, который от отчаяния и нежелания сесть с тюрьму наломал еще больше дров и скрывается в Решетиловском лесу от сотен ментов и СБУшников, нацгвардейцев и служебных собак, уже больше пяти суток.

Выйти на след полтавского террориста менты не могут уже настолько долго, что все официальные заявления о ходе поисков и попытки пояснить свои провалы выглядят откровенно смешными.

Авиация и сотни копов: менты четвертые сутки ищут полтавского террориста

Сегодня в полиции Полтавской области рассказали о том, что поймать злоумышленника им мешают его персональные навыки, а также "специфика природного ландшафта Миргородского района".

"На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях, - заявили в полиции. - Кроме того, мужчина имеет проблемы с психическим здоровьем, поскольку употреблял наркотики".

Напомним, утром в четверг 32-летнего Скрипника отправились задерживать "бравые" полицейские. В результате один из них оказался в руках злоумышленника. Бывший десантник из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады выменял его на автомобиль и руководителя уголовного розыска Полтавской области. После менты несколько часов рассказывали о том, что "целенаправленно ведут машину по сельской местности" и "готовы разрешить проблему силовым путем".

Впрочем, бывший военный доехал до леса, сбежал и успешно скрывается от брошенных против него сил. Просто потому что может.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Полтавская область полиция уголовное дело заложники Новости
Без Табу
Другое на тему
Демьяна Ганула могли убить - фото 1
Пытались столкнуть с трассы и стреляли: под Одессой напали на известного активиста (ВИДЕО)
16:20
Зеленский одобрил наплыв китайцев в Украину: Что изменится? - фото 1
Зеленский одобрил наплыв китайцев в Украину: Что изменится?
14:30
Кучма вышел из ТКГ в Минске - фото 1
Кучма вышел из ТКГ в Минске
13:34
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30