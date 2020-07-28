В полиции пояснили, почему не могут поймать полтавского террориста

Скрыпник скрывается уже почти неделю

Мелкий преступник Роман Скрыпник, который от отчаяния и нежелания сесть с тюрьму наломал еще больше дров и скрывается в Решетиловском лесу от сотен ментов и СБУшников, нацгвардейцев и служебных собак, уже больше пяти суток.

Выйти на след полтавского террориста менты не могут уже настолько долго, что все официальные заявления о ходе поисков и попытки пояснить свои провалы выглядят откровенно смешными.

Сегодня в полиции Полтавской области рассказали о том, что поймать злоумышленника им мешают его персональные навыки, а также "специфика природного ландшафта Миргородского района".

"На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях, - заявили в полиции. - Кроме того, мужчина имеет проблемы с психическим здоровьем, поскольку употреблял наркотики".

Напомним, утром в четверг 32-летнего Скрипника отправились задерживать "бравые" полицейские. В результате один из них оказался в руках злоумышленника. Бывший десантник из 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады выменял его на автомобиль и руководителя уголовного розыска Полтавской области. После менты несколько часов рассказывали о том, что "целенаправленно ведут машину по сельской местности" и "готовы разрешить проблему силовым путем".

Впрочем, бывший военный доехал до леса, сбежал и успешно скрывается от брошенных против него сил. Просто потому что может.